Пушилин рассказал о расширении буферной зоны в Днепропетровской области

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о расширении буферной зоны в Днепропетровской области. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия-24».
«Расширяется зона контроля, буферная зона, скажем так, уже в Днепропетровской области, это на юге республики, где ранее была освобождена вся территория восточной группировки войск», — уточнил он.
По словам Пушилина, после освобождения Серебрянского лесничества оперативная обстановка в этом районе продолжает меняться. Наблюдается развитие ситуации в направлении города Красный Лиман.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российскими военными была захвачена значительная партия оружия западного производства. В числе захваченных трофеев — большое количество гранат M67 американского образца.