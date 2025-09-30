Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер обсудил новые меры поддержки для участников СВО на Госсовете РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ, посвященном поддержке участников СВО и их семей. На встрече обсуждались вопросы совершенствования существующих мер помощи и разработки новых механизмов поддержки.

Источник: РИА "Новости"

«Комплексно рассмотрели и обсудили основные вопросы — совершенствование механизмов предоставления мер поддержки ветеранам боевых действий, оказание медицинской, психолого-психотерапевтической помощи, реабилитацию участников специальной военной операции, которые возвращаются из зоны СВО, их трудоустройство. Конечно, улучшение жилищных условий, а также вовлечение ветеранов боевых действий в различные патриотические мероприятия, занятие спортом. Масса вопросов, которые сегодня рассмотрели, определили конкретные решения», — сообщает пресс-служба правительства региона.

По итогам заседания были определены конкретные решения для системной работы в этом направлении.