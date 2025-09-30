Текслер обсудил новые меры поддержки для участников СВО на Госсовете РФ

«Комплексно рассмотрели и обсудили основные вопросы — совершенствование механизмов предоставления мер поддержки ветеранам боевых действий, оказание медицинской, психолого-психотерапевтической помощи, реабилитацию участников специальной военной операции, которые возвращаются из зоны СВО, их трудоустройство. Конечно, улучшение жилищных условий, а также вовлечение ветеранов боевых действий в различные патриотические мероприятия, занятие спортом. Масса вопросов, которые сегодня рассмотрели, определили конкретные решения», — сообщает пресс-служба правительства региона.