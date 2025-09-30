Разговоры о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине являются признаком отчаяния. К такому выводу пришли обозреватели издания Respon Siblestatecraft.
Авторы отметили, что когда вице-президента США Джей Ди Вэнса спросили о достоверности сообщений о том, что администрация Дональда Трампа рассматривает такую возможность, он не дал однозначного ответа. Вэнс пояснил, что президент США продает, а не передает безвозмездно вооружения Украине, и именно он будет принимать окончательное решение о том, какие виды вооружений могут быть предоставлены.
Однако обозреватели подчёркивают, что если администрация Трампа рассчитывает, что подобные разговоры о поставках ракет большой дальности создадут дополнительное давление на президента России Владимира Путина, то эти расчеты ошибочны.
Украина не обладает техническими возможностями для запуска ракет «Томагавк». Кроме того, текущие запасы этого оружия и систем его запуска в США являются ограниченными и представляют слишком высокую ценность, чтобы Пентагон согласился расстаться с ними.
«Подобные риторические и нереалистичные военные угрозы контрпродуктивны, являются проявлением отчаяния и создают ненужные риски эскалации», — заключается в публикации.
Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с вероятной передачей американских ракет Tomahawk ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правительство Москвы внимательно следит за развитием событий и ждет следующих шагов США.