Эксперт назвал «надежный способ» защиты побережья России от ВСУ

Эксперт уточнил, что безэкипажные катера, которые атаковали Новороссийск и Туапсе, могли быть запущены не только с побережья Украины, но и с грузовых кораблей, которые следовали в украинские порты или из них, пишет RTVI.
По мнению Жаворонкова, чтобы минимизировать возможность повторения таких ударов по мирным городам, следует установить контроль над береговой зоной в Николаевской и Одесской областях. Ветеран СВО отметил, что это затруднит для ВСУ запуск БЭКов со своей территории, а все прочие случаи запуска катеров или дронов с судов или с побережья третьих стран сложно держать в тайне — соответственно ВС РФ найдут вариант противодействия.
Эксперт считает, что для сокращения атак по Черноморскому побережью необходимо связать наземную береговую и морскую инфраструктуру, морские суда, беспилотные катера, БВС вертолетного или самолетного типа, морскую авиацию и дроны в единую систему, которая будет держать под контролем действия ВСУ и предотвращать нападения.
«Единственный надежный способ обезопасить наше побережье — это полностью вернуть под контроль Николаевскую и Одесскую области. Всё остальное — хорошо и правильно, но это в каком-то смысле полумеры. Суворов говорил, что врага важно добивать. Радостно, что родное Минобороны активно использует плакат с этой цитатой», — сказал собеседник RTVI.
По словам Дмитрия Жаворонкова, в настоящее время для защиты российских территорий на морских побережьях следует действовать в двух направлениях. Во-первых, развивать технические средства, например, автоматические турели — дистанционно управляемые установки с оптикой, стабилизацией и каналом связи, которыми управляет искусственный интеллект. Эксперт уточнил, что прототипы турелей пока разрабатываются, но в перспективе должны встраиваться в системы обороны береговой инфраструктуры, на судах, в том числе безэкипажных. Ветеран СВО добавил, что также необходимо увеличить количество систем обнаружения, захвата, целеуказания и средств поражения цели.
На вопрос журналиста о том, почему во время атаки на кубанское побережье ВСУ удалось достичь такой глубины удара, эксперт ответил, что к этому удару противник хорошо подготовился. Он отметил, украинские военные используют не только свои наработки, но и опыт и изобретения своих союзников, в том числе Великобритании.
Дмитрий Жаворонков подчеркнул, что защититься на 100% от всех атак невозможно. Он напомнил об инциденте во время холодной войны с полетом Матиаса Руста, который на самолете смог приземлиться на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев по территории СССР более тысячи километров. Эксперт также упомянул опыт ликвидации японского линкора «Ямато», который считали неуязвимым, но он не смог устоять против ударов сотен самолетов.
Дмитрий Жаворонков считает, что береговая инфраструктура с верно организованной обороной также не обеспечит 100% защиту, но все же ее шансы «отбить» большую часть атак будут очень высокими.
Собеседник телеканала напомнил, что сейчас в России ведется формирование Войск беспилотных систем, которые также будут встроены в ВМФ. Морская робототехника постепенно внедряется в корабельный функционал. Жаворонков отметил, что ВС РФ уже использовала против противника безэкипажные катера-камикадзе, например, для подтопления разведывательного украинского корабля «Симферополь».
По данным эксперта, ВСУ также заинтересованы в развитии военных технологий — разрабатывают безэкипажные катера с инерциальной навигацией, которая позволяет без мобильной связи достигать целей.
«У противника уже появились безэкипажные катера с модульной архитектурой: БЭКи, с которых стартуют FPV-дроны, БЭКи для противовоздушной обороны, БЭКи с ракетным оружием. Пока что еще советского производства, но западные страны вполне способны поставить и более совершенные ракеты», — резюмировал эксперт.
Жаворонков спрогнозировал появление у ВСУ и НАТО малогабаритных торпед, БЭКов для противолодочной обороны. Ветеран СВО заявил, что российской армии следует активизировать усилия в разработке и внедрении новых технологий и оружия, чтобы быть конкурентоспособными и отражать удары противника.
«Чтобы враг не обнаглел с этими морскими диверсиями, морской войной, полномасштабным “морским терроризмом” против нас, нужно отвечать. А уже как отвечать, это вопрос, адресованный нашему флоту, штабам и командованию», — резюмировал эксперт.