Эксперт назвал «надежный способ» защиты побережья России от ВСУ

На вопрос журналиста о том, почему во время атаки на кубанское побережье ВСУ удалось достичь такой глубины удара, эксперт ответил, что к этому удару противник хорошо подготовился. Он отметил, украинские военные используют не только свои наработки, но и опыт и изобретения своих союзников, в том числе Великобритании.