Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за атаки БПЛА произошли три возгорания в Ростовской области

В ночь на 30 сентября БПЛА сбили над пятью районами Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночной воздушной атаки, которую отразили силы ПВО в нескольких районах Ростовской области, падение обломков беспилотников привело к возгораниям. Воздушные цели были уничтожены над Тарасовским, Миллеровским, Каменским, Чертковским и Шолоховским районами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

В Чертковском районе из-за падения обломков загорелась сухая трава на поле, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Еще два очага низового пожара возникли в Тарасовском районе на территории Криворожского лесничества. Оба пожара были локализованы силами пожарных к утру.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше