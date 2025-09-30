Из-за атаки БПЛА произошли три возгорания в Ростовской области

В результате ночной воздушной атаки, которую отразили силы ПВО в нескольких районах Ростовской области, падение обломков беспилотников привело к возгораниям. Воздушные цели были уничтожены над Тарасовским, Миллеровским, Каменским, Чертковским и Шолоховским районами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
В Чертковском районе из-за падения обломков загорелась сухая трава на поле, но пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Еще два очага низового пожара возникли в Тарасовском районе на территории Криворожского лесничества. Оба пожара были локализованы силами пожарных к утру.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше