ВС России уничтожили автомобиль и блиндаж ВСУ на северском направлении

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям “Южной” группировки войск на северском направлении, операторы БПЛА в ходе рейда по тылам ВСУ выявили и уничтожили пикап и блиндаж с личным составом противника», — говорится в сообщении.
