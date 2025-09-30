Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили автомобиль и блиндаж ВСУ на северском направлении

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили автомобиль и блиндаж ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям “Южной” группировки войск на северском направлении, операторы БПЛА в ходе рейда по тылам ВСУ выявили и уничтожили пикап и блиндаж с личным составом противника», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше