Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Новая Сечь, Кондратовка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.