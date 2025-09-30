Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Север»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Варачино, Новая Сечь, Кондратовка и Андреевка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов», — отмечает МО РФ.