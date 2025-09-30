ВС России освободили Кировск в ДНР

«Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.