ВС России освободили Кировск в ДНР

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое в Харьковской области и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
«Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.