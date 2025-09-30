Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Львово и Белозерка Херсонской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов» , — говорится в сообщении российского военного ведомства.