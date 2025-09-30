Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Анновка, Рубежное и Гришино в Донецкой Народной Республике.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка», — добавили в МО РФ.