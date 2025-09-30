Ричмонд
Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад и одного полка, противник потерял до 540 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белицкое, Анновка, Рубежное и Гришино в Донецкой Народной Республике.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка», — добавили в МО РФ.