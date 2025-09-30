Войска «Востока» нанесли поражение ВСУ в двух украинских областях

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области и Горькое Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.