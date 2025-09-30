Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 30 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 30 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР

За минувшие сутки подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Северск Малый, бойцы «Западной» группировки вытеснили противника из города Кировска в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: свыше 180 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.

«Запад» наступает в ДНР и Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое Харьковской области и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и девять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» продвинулась вперед в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка ДНР.

Потери противника за сутки: порядка 245 боевиков, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Центр» заняла новые рубежи

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение шести бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Анновка, Рубежное и Гришино ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований за сутки: порядка 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Алексеевка, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области и Горькое Запорожской области.

«ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Львово и Белозерка Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 65 боевиков, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, семь станций РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 128 БПЛА самолетного типа.

