Главное из брифинга Минобороны 30 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР
«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 180 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.
«Запад» наступает в ДНР и Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое Харьковской области и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и девять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» продвинулась вперед в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка ДНР.
Потери противника за сутки: порядка 245 боевиков, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Центр» заняла новые рубежи
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение шести бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Анновка, Рубежное и Гришино ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований за сутки: порядка 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам в районах населенных пунктов Алексеевка, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области и Горькое Запорожской области.
«ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Львово и Белозерка Херсонской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 65 боевиков, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, семь станций РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 128 БПЛА самолетного типа.