На СВО погибли двое военнослужащих из Волгоградской области

Печальная весть пришла в Камышин Волгоградской области. Сразу двое военнослужащих, уроженцев этого города — Игорь Напеденин и Вячеслав Развожаев — погибли в ходе специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Камышина.
Оба бойца, по словам властей, мужественно защищали Родину и с честью выполнили свой воинский долг, проявив самоотверженность и отвагу. Игорь и Вячеслав были настоящими патриотами. Их героический поступок останется в памяти жителей региона.
Администрация города выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.