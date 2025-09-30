Ричмонд
На СВО погибли двое военнослужащих из Волгоградской области

Камышин провожает бойцов Игоря Напеденина и Вячеслава Развожаева, отдавших жизнь за Родину.

Источник: Комсомольская правда

Печальная весть пришла в Камышин Волгоградской области. Сразу двое военнослужащих, уроженцев этого города — Игорь Напеденин и Вячеслав Развожаев — погибли в ходе специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию Камышина.

Оба бойца, по словам властей, мужественно защищали Родину и с честью выполнили свой воинский долг, проявив самоотверженность и отвагу. Игорь и Вячеслав были настоящими патриотами. Их героический поступок останется в памяти жителей региона.

Администрация города выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.