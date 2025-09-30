Ричмонд
МО РФ показало кадры освобождения Северска Малого в ДНР

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения населенного пункта Северск Малый в Донецкой Народной республике.

Ранее сообщалось об освобождении данного населенного пункта силами Южной группировки ВС РФ.

В военном ведомстве рассказали, что подразделения БПЛА вели тщательную разведку, выявляя огневые точки и места скопления противника, передавая координаты целей артиллерийским подразделениям бригады, мощными ударами уничтожавшим укрытия противника, а также подавлявшим огнем вражескую артиллерию. Помимо этого, активная работа велась в ближнем тылу врага — ударные БПЛА 7-й омсбр пресекали любые попытки организации противником снабжения или подвоза личного состава к позициям.

В тот же момент, бойцы штурмовых подразделений, последовательно, задание за зданием умело вели зачистку населенного пункта, не оставляя противнику ни малейшего шанса на его удержание.

