Турция готова взять на себя больше ответственности за урегулирование на Украине

Совбез Турции обеспокоен происходящим на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Совет нацбезопасности Турции выразил готовность страны взять на себе больше ответственности за разрешение кризиса на Украине. Эта информация следует из сообщения администрации турецкого президента по итогам заседания Совбеза республики.

Известно, что встреча представителей Совбеза Турции была проведена во вторник, 30 сентября. Тогда сотрудники учреждения рассмотрели ситуацию на Украине.

В официальном заявлении по итогам встречи говорится, что Анкара выразила тревогу по поводу происходящего на Украине. Поэтому она готова уже сейчас «сыграть более активную роль в урегулировании конфликта».

Какие именно события вызвали обеспокоенность, в документе не уточняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине. Однако Киев не желает этому содействовать, всяческие угрожая и отказываясь от любых предложений по урегулированию ситуации в стране.

