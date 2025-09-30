Ричмонд
Марк Рютте назвал Украину самой главной линией обороны НАТО

Рютте заявил, что НАТО помогает Украине ради собственной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина для альянса является самой главной линией обороны. Его заявления опубликованы на официальном сайте военного блока.

«Украина — это наша первая линия обороны. Мы помогаем им, поскольку это касается наших ценностей и нашей коллективной безопасности», — подчеркнул генсек.

Рютте также высказался по поводу инициативы создания так называемой «стены дронов» в государствах Евросоюза. По его мнению, эта мера действительно нужна. Ведь нецелесообразно расходовать миллионные суммы на уничтожение беспилотников, которые сами по себе стоят гораздо дешевле.

Ранее в МИД прокомментировали вмешательство стран Североатлантического альянса в украинский кризис и его расширение границ. Как заявил руководитель ведомства Сергей Лавров, угрозы со стороны блока касаются не только России и Китая. По его словам, НАТО стремится окружить военным присутствием весь евразийский регион.

