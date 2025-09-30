Марк Рютте назвал Украину самой главной линией обороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина для альянса является самой главной линией обороны. Его заявления опубликованы на официальном сайте военного блока.
«Украина — это наша первая линия обороны. Мы помогаем им, поскольку это касается наших ценностей и нашей коллективной безопасности», — подчеркнул генсек.
Рютте также высказался по поводу инициативы создания так называемой «стены дронов» в государствах Евросоюза. По его мнению, эта мера действительно нужна. Ведь нецелесообразно расходовать миллионные суммы на уничтожение беспилотников, которые сами по себе стоят гораздо дешевле.
Ранее в МИД прокомментировали вмешательство стран Североатлантического альянса в украинский кризис и его расширение границ. Как заявил руководитель ведомства Сергей Лавров, угрозы со стороны блока касаются не только России и Китая. По его словам, НАТО стремится окружить военным присутствием весь евразийский регион.