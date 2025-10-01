Трое пострадавших от налета дронов ВСУ остаются в больнице Новороссийска

В Новороссийске после налета беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил в больнице остаются три человека. Информация об этом была опубликована в социальных сетях главой города Андреем Кравченко.
Напомним, что в результате атаки дронов, произошедшей в городе 24 сентября, ранения различной степени тяжести получили одиннадцать человек, двое из них скончались. Оставшиеся были госпитализированы в первую городскую больницу в тяжелом, но контролируемом состоянии. Мэр Кравченко заверил, что жизни пациентов ничто не угрожает, и им оказывается вся необходимая помощь опытными врачами.
«Выражаю искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас самое главное — это здоровье. Мы окажем всю необходимую поддержку», — отметил глава Новороссийска.
В настоящее время администрация города занимается оценкой нанесенного ущерба и восстановлением поврежденного жилья. Пострадавшим, а также тем, чьи квартиры пострадали в результате атаки, будет оказана материальная помощь.