Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое пострадавших от налета дронов ВСУ остаются в больнице Новороссийска

В Новороссийске нет угрозы жизни пациентам, пострадавшим от БПЛА.

Источник: соцсети

В Новороссийске после налета беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных сил в больнице остаются три человека. Информация об этом была опубликована в социальных сетях главой города Андреем Кравченко.

Напомним, что в результате атаки дронов, произошедшей в городе 24 сентября, ранения различной степени тяжести получили одиннадцать человек, двое из них скончались. Оставшиеся были госпитализированы в первую городскую больницу в тяжелом, но контролируемом состоянии. Мэр Кравченко заверил, что жизни пациентов ничто не угрожает, и им оказывается вся необходимая помощь опытными врачами.

«Выражаю искренние пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас самое главное — это здоровье. Мы окажем всю необходимую поддержку», — отметил глава Новороссийска.

В настоящее время администрация города занимается оценкой нанесенного ущерба и восстановлением поврежденного жилья. Пострадавшим, а также тем, чьи квартиры пострадали в результате атаки, будет оказана материальная помощь.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше