Бывший военный ВСУ оценил положение ВС РФ на поле боя

ВС России имеют преимущество в количестве беспилотников на поле боя. Заметен также прогресс в развитии дронов. Об этом рассказал бывший военный ВСУ, доброволец батальона имени Кривоноса с позывным «Змей», цитирует РИА Новости.
Солдат подчеркнул, что совершенствование беспилотной авиации повысило эффективность российской разведки. Он также положительно оценил точность ударов ВС РФ.
«РФ взяла это на контроль, выделила в отдельное направление, создала специальные подразделения, которые занимаются разведкой и разработкой. Вижу, что количество и качество наших аппаратов выросло», — поделился боец «Змей».
Стало известно, что российские военные стали использовать лошадей для штурма позиций противника. Такая тактика ранее не применялась на поле боя. Она оказалась эффективной.