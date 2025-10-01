Ричмонд
Подполье: в Днепропетровске поразили офис телефонных мошенников

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Офис украинских телефонных мошенников поражен в Днепропетровске, сообщил РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave со ссылкой на своих информаторов в городе.

Источник: © РИА Новости

«Да, попали в такой офис», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли был поражен колл-центр украинских мошенников.

О взрывах в офисе, из которого осуществляются мошеннические звонки, сообщалось в украинских соцсетях.

По словам представителя подполья, в Днепропетровске много подобных колл-центров.

По данным ФСБ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть «доходов» идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.