Подполье: в Днепропетровске поразили офис телефонных мошенников

«Да, попали в такой офис», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли был поражен колл-центр украинских мошенников.
О взрывах в офисе, из которого осуществляются мошеннические звонки, сообщалось в украинских соцсетях.
По словам представителя подполья, в Днепропетровске много подобных колл-центров.
По данным ФСБ, на Украине действуют до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть «доходов» идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.