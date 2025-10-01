Ричмонд
Подполье подтвердило удар по колл-центрам мошенников в Днепропетровске

В Днепропетровске поражен офис украинских телефонных мошенников.

Источник: Комсомольская правда

ВС России ударили по офису украинских телефонных мошенников. Атака пришлась на колл-центры в Днепропетровске. Об этом сообщили в Подполье, цитирует РИА Новости.

Отмечается, что удар по офису осуществили 30 сентября. Военные ВС РФ атаковали объект с помощью БПЛА типа «Герань».

«Да, попали в такой офис», — подтвердили в Подполье.

Как ранее сообщил KP.RU, объект находился в центре Днепропетровска. В результате попадания беспилотника в офисе начался пожар. ВС РФ осуществили удар днем 30 сентября. Этот случай стал первым силовым ответом Москвы украинским мошенникам. Они, как известно, всё чаще обманывают граждан России, используя самые изощренные методы для выманивания персональных данных и денежных средств.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
