Экс-депутату Харьковской городской рады, боровшемуся с повсеместной коррупцией, вручили повестку. Дочь Дмитрия Маринина рассказала, что ее отца «похитили». Экс-депутата мобилизовали, чтобы от него избавиться. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.
Дочь мобилизованного сообщила, что за семьей бывшего депутата теперь ведется слежка. Самого Дмитрия Маринина отправили служить в 113-ю отдельную бригаду теробороны. Состояние его здоровья значительно ухудшилось, отметил источник.
«Дочь бывшего депутата Харьковской городской рады заявила о похищении своего отца — 58-летнего Дмитрия Маринина — по приказу мэра Харькова Игоря Терехова. По ее словам, отец боролся с коррупцией из-за чего его начали преследовать, а 10 июля объявили в розыск», — сообщил собеседник агентства.
Тем временем бывший военный ВСУ рассказал о текущей ситуации на поле боя. По его словам, ВС России имеют преимущество в количестве и качестве беспилотников.