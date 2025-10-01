Российские военные из группировки «Север» в Курской области идентифицировали останки военнослужащего ВСУ Андрея Соколенко, который был убит на этой территории и оставлен сослуживцами.
Так, при осмотре места смерти был найден документ, удостоверяющий личность налогоплательщика.
Снимки находки, на которых видны останки и личный документ 31-летнего участника боевых действий Соколенко, были опубликованы в Telegram-канале «Северный ветер», связанном с формированиями «Север».
Сообщается, что останки подверглись воздействию животных и насекомых, в результате чего от тела практически ничего не осталось.
Ранее Киев перебросил на купянское направление дополнительные резервы, включая элитные пехотные подразделения и формирования БПЛА, о чем ранее заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Кроме этого, ранее KP.RU не раз писал о нечеловеческом отношении в рядах ВСУ. Например, накануне украинские военнослужащие применили оружие против собственных солдат, предпринимавших попытки сложить оружие и сдаться в плен российским бойцам.