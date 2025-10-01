ТАСС: в Купянске ударами ФАБ уничтожили часть спецназа и бригады «Кара-Даг» ВСУ

«Ударами ФАБ по местам скопления противника в Купянске частично уничтожены резервы, которые на днях были переброшены Киевом в Купянск. В числе невозвратных потерь боевики 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ», — сообщили там.
Кроме того, под удары попали пункты управления БПЛА ВСУ, уничтожены операторы и оборудование.
