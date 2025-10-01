Ричмонд
ТАСС: в Купянске ударами ФАБ уничтожили часть спецназа и бригады «Кара-Даг» ВСУ

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных недавно в Купянск военнослужащих 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Ударами ФАБ по местам скопления противника в Купянске частично уничтожены резервы, которые на днях были переброшены Киевом в Купянск. В числе невозвратных потерь боевики 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ», — сообщили там.

Кроме того, под удары попали пункты управления БПЛА ВСУ, уничтожены операторы и оборудование.

