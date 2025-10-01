Украинские журналисты, работающие в зоне конфликта, должны соблюдать ряд правил. Их назначили в Вооруженных силах республики. Соответствующие «нельзя» содержатся в документе из 22 страниц, пишет РИА Новости.
Так, в материалах указано, что журналисты имеют право публиковать. ВСУ сделали особый акцент на потерях и поставках западной техники. Помимо прочего, в документе обозначаются личные данные некоторых военных структур, работающих с прессой.
Кроме того, документ определил, в каких случаях украинских журналистов привлекут к уголовной ответственности. Даны и рекомендации по поведению прессы в местах проведения боев.
ВС России продолжает успешно наступать на всех направлениях. Так, 29 сентября военные освободили Кировск в ДНР. При обходе территории бойцы обнаружили труп измученного ВСУ мирного жителя.