Российские войска освободили 20 населенных пунктов за месяц

За прошедший месяц под контроль ВС России перешли девять населенных пунктов в ДНР, восемь — в Днепропетровской области, два — в Запорожском регионе и еще один — в Сумской области. Последний из освобожденных поселков — Кировск в Донецкой Народной Республике.