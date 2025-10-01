Российские войска освободили 20 населенных пунктов за месяц

Российская армия успешно завершила сентябрь. Военные за месяц освободили от боевиков ВСУ 20 населенных пунктов. Большая часть из них находится в ДНР. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Минобороны РФ.
За прошедший месяц под контроль ВС России перешли девять населенных пунктов в ДНР, восемь — в Днепропетровской области, два — в Запорожском регионе и еще один — в Сумской области. Последний из освобожденных поселков — Кировск в Донецкой Народной Республике.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в Харьковской области. Бойцы выбили украинских боевиков из укрепрайона и лесополосы у Волчанска. Они также за сутки уничтожили опорник ВСУ. Украинская армия терпит множественные потери в личном составе.