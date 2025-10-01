Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области дважды за ночь объявляли беспилотную опасность

1 октября жители Волгоградской области впервые получили смс-оповещения о налёте БПЛА из Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В регионе дважды за ночь объявлялась опасность.

Первое тревожное смс волгоградцы получили в 01:28.

— Внимание! В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Телефон: 112, — говорилось в сообщении.

Позже, в 04:17, абоненты, находящиеся на территории региона, вновь получили аналогичное уведомление.

О подключении региона к системе смс-оповещений RSCHS об угрозе атаки БПЛА редакция сообщала накануне. Судя по всему, специалисты всё ещё продолжают отладку оборудования, а сегодняшнюю ночную рассылку получили далеко не все абоненты. Кому-то сообщения не пришли вовсе, кто-то между первым и вторым смс-сообщением не получил третье — оповещение об отбое. Кто-то, напротив, получил только лишь предупреждение об отмене беспилотной опасности.

Напомним, 1 октября в 0:55 Росавиация вводила ограничения в Волгограде на работу местного аэропорта. На текущий момент они действуют более пяти часов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше