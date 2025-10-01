Российские военные взяли под контроль 6 километров ж/д путей у Ямполя ДНР

Российские войска взяли под контроль важную часть железнодорожного полотна у Ямполя в ДНР. Боевики ВСУ не могут удержать оборону из-за нехватки личного состава. Всего под контроль РФ взято порядка 6 километров ж/д путей. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.
Он отметил, что вдоль потерянного ВСУ участка полотна находились «фортификационные сооружения». Кроме того, украинские солдаты утратили контроль над разветвленной системой траншей.
«Продвижение наших войск широким фронтом позволило взять под полный контроль около 6 км железнодорожного полотна северо-западнее и юго-восточнее от ж/д станции Ямполь», — уточнил Андрей Марочко.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, российская армия постепенно охватывает Красный Лиман. На ситуацию позитивно повлияло освобождение Серебрянского лесничества.