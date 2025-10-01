Российские военные взяли под контроль 6 километров ж/д путей у Ямполя ДНР

Российские войска взяли под контроль важную часть железнодорожного полотна у Ямполя в ДНР. Боевики ВСУ не могут удержать оборону из-за нехватки личного состава. Всего под контроль РФ взято порядка 6 километров ж/д путей. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.