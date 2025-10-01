Ричмонд
РИАН: ВСУ гонят технику для рытья окопов севернее Сум

Под Сумами замечено значительное перемещение строительной техники.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины перегоняют большое число строительной техники для рытья окопов севернее Сум. Об этом со ссылкой на пророссийское подполье сообщает РИА Новости.

«От Сум в направлении населенного пункта Хотень замечено значительное передвижение техники, в частности для рытья окопов — экскаваторы», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинское командование подтягивает резервы военнослужащих со всей линии боевого соприкосновения в Сумскую область. У элитных подразделений ВСУ имеются преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины.

Между тем, мирных жителей в украинском городе Сумы не принимают в центральную больницу из-за большого числа раненых боевиков ВСУ.