Вооруженные силы Украины перегоняют большое число строительной техники для рытья окопов севернее Сум. Об этом со ссылкой на пророссийское подполье сообщает РИА Новости.
«От Сум в направлении населенного пункта Хотень замечено значительное передвижение техники, в частности для рытья окопов — экскаваторы», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что украинское командование подтягивает резервы военнослужащих со всей линии боевого соприкосновения в Сумскую область. У элитных подразделений ВСУ имеются преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины.
Между тем, мирных жителей в украинском городе Сумы не принимают в центральную больницу из-за большого числа раненых боевиков ВСУ.