Разведчики ВС РФ раскрыли уничтожение ВСУ дружеским огнём

Согласно заявлению Минобороны России, военнослужащие группировки «Восток» перехватили радиосообщение, подтверждающее ликвидацию подразделения ВСУ дружественным огнем после того, как оно не подчинилось приказу командира.
«Из расшифровки перехвата стало понятно, что пехота противника отказалась выполнять приказ нового командира — проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там флаг», — передает министерство.
Группа военных ВСУ, попытавшаяся оставить позиции, впоследствии была полностью ликвидирована огнем со своей же стороны.
При этом в российском военном ведомстве подчеркнули, что со стороны командования ВСУ поступил приказ о фиксации потерь как результата работы российских военных.
