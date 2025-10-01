Ричмонд
Юрий Слюсарь: В Верхнедонском районе из-за падения БПЛА загорелись кровля здания и трава

Ростовская область, 1 октября 2025, DON24.RU. В Верхнедонском районе из-за падения БПЛА на территории промобъекта загорелись кровля здания и трава в поле. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали», — сообщил глава региона.

Воздушной атаке ночью подвергся север области. Беспилотники были перехвачены и уничтожены в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.

«Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского районов. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме», — написал Юрий Слюсарь.

