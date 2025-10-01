Юрий Слюсарь: В Верхнедонском районе из-за падения БПЛА загорелись кровля здания и трава

«Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали», — сообщил глава региона.
Воздушной атаке ночью подвергся север области. Беспилотники были перехвачены и уничтожены в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.
«Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского районов. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме», — написал Юрий Слюсарь.
