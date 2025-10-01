Ричмонд
Четвертый день подряд самарцев предупреждают об опасности атаки БПЛА

Утром 1 октября в Самарской области в 07:21 по местному времени вновь объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Это уже четвёртый день подряд, когда в регионе вводится подобный режим.

Источник: ru.freepik.com

Ранее Министерство обороны сообщало, что 28 сентября над территорией области был сбит один беспилотник.

Одновременно с этим ограничения на отправку и приём рейсовввели в аэропортах Саратова и Волгограда, сообщили в пресс-службе Росавиации.

