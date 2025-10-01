Четвертый день подряд самарцев предупреждают об опасности атаки БПЛА

Ранее Министерство обороны сообщало, что 28 сентября над территорией области был сбит один беспилотник.
Одновременно с этим ограничения на отправку и приём рейсовввели в аэропортах Саратова и Волгограда, сообщили в пресс-службе Росавиации.
