Солдаты ВСУ под Харьковом отказываются выполнять приказы: что заставило бойцов пройти против командования

Бойцы ВСУ у Хатнего и Григоровки под Харьковом отказываются выходить на позиции.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на участке в районе населенных пунктов Меловое и Хатнее, а также у Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции. Данную информацию передает ТАСС, ссылаясь на данные российских силовых структур.

«Военнослужащие 22-й ОМБр ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства заявил, что для реагирования на инцидент в район были вызваны подразделения военной полиции Украины. Представитель российских силовых структур также высказал предположение, что это может быть связано с увольнением в запас известного украинского певца Виталия Козловского.

Тем временем в Сумской области, в районе населенного пункта Садки, солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины отказались занимать передовые позиции. Причиной стали проблемы с доставкой продовольствия и ротацией личного состава.