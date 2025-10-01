Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на участке в районе населенных пунктов Меловое и Хатнее, а также у Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции. Данную информацию передает ТАСС, ссылаясь на данные российских силовых структур.
«Военнослужащие 22-й ОМБр ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства заявил, что для реагирования на инцидент в район были вызваны подразделения военной полиции Украины. Представитель российских силовых структур также высказал предположение, что это может быть связано с увольнением в запас известного украинского певца Виталия Козловского.
Тем временем в Сумской области, в районе населенного пункта Садки, солдаты 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины отказались занимать передовые позиции. Причиной стали проблемы с доставкой продовольствия и ротацией личного состава.