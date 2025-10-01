Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили по восемь беспилотников самолетного типа над Белгородской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще три дрона сбили над Саратовской областью, один — над Воронежской областью.

Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области отразили атаку в трех районах. Были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района, энергоснабжение восстановили по резервной схеме. Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания, огонь уже потушили, никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. В Воронежской области с ночи действует режим опасности атаки БПЛА.

