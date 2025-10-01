Силы ПВО за ночь сбили 20 БПЛА над регионами России

В Ростовской области отразили атаку в трех районах. Были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района, энергоснабжение восстановили по резервной схеме. Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания, огонь уже потушили, никто не пострадал. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. В Воронежской области с ночи действует режим опасности атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше