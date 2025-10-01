Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Ростовской областью сбили 8 украинских БПЛА

Минувшей ночью в небе над Ростовской областью перехватили и уничтожили 8 украинских беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Всего за указанный период над территорией РФ сбили 20 БПЛА: 8 — над Белгородской областью, три — над Саратовской областью и один над Воронежской областью.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью украинские беспилотники сбили в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. Несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района были обесточены. Никто из людей не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше