В небе над Ростовской областью сбили 8 украинских БПЛА

Всего за указанный период над территорией РФ сбили 20 БПЛА: 8 — над Белгородской областью, три — над Саратовской областью и один над Воронежской областью.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью украинские беспилотники сбили в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. Несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района были обесточены. Никто из людей не пострадал.
