В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты

Утром 1 октября Росавиация сняла действовавшие ночью ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Сталинград (Волгоград). Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Временные ограничения на работу воздушной гавани вводили для обеспечения безопасности полетов.
Сообщается, что в период действия ограничений на запасной аэродром отправили один самолет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, это приоритет.