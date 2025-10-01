Ричмонд
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты

Воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы.

Утром 1 октября Росавиация сняла действовавшие ночью ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Сталинград (Волгоград). Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Временные ограничения на работу воздушной гавани вводили для обеспечения безопасности полетов.

Сообщается, что в период действия ограничений на запасной аэродром отправили один самолет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности полетов, это приоритет.