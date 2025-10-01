Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за атаки дронов ВСУ в Ростовской области обесточены несколько посёлков

Из-за воздушной атаки ВСУ в Ростовской области были обесточены несколько посёлков.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, БПЛА в ночь на 1 октября были сбиты в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.

Никто не пострадал. На территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Возгорание потушили. Также были обесточены несколько посёлков Верхнедонского и Шолоховского района. Подача электроэнергии осуществляется по резервной схеме.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше