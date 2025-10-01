Из-за атаки дронов ВСУ в Ростовской области обесточены несколько посёлков

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, БПЛА в ночь на 1 октября были сбиты в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.
Никто не пострадал. На территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Возгорание потушили. Также были обесточены несколько посёлков Верхнедонского и Шолоховского района. Подача электроэнергии осуществляется по резервной схеме.
