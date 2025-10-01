После падения БПЛА незначительно посекло стену промпредприятия в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны успешно отразили угрозу в небе над одним из районов Воронежской области. Атака беспилотного летательного аппарата была своевременно пресечена с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом утром 1 октября сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, воздушная цель была подавлена, в результате чего беспилотник потерял управление и упал. Обошлось без пострадавших. Материальный ущерб оказался минимальным: незначительно повреждена стена одного из промышленных объектов на месте падения.
В то же время поступили благоприятные новости. Для Россошанского и Кантемировского районов отменена непосредственная угроза воздушного удара. Также объявлен отбой опасности атаки БПЛА в регионе.