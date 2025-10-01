Беспилотник сбили средствами РЭБ на юге Воронежской области

При падении была повреждена стена промышленного здания. Как уточняют власти, незначительно. Люди не пострадали.
Тревога в связи с приблизившимися к границам региона вражескими дронами была объявлена в 21.47 вторника, 30 сентября. Отбой последовал в среду, 1 октября, в 7.47. В этот период сирены звучали в Россошанском и Кантемировском районах.
Прошлой ночью больше всего беспилотников — по восемь — сбили над Ростовской и Белгородской областями. Работало ПВО. Также атаке подверглась Саратовская область (три сбитых дрона) и Воронежская, уточнили в Минобороны.
