Беспилотник сбили средствами РЭБ на юге Воронежской области

В ночь на среду, 1 октября, на юге Воронежской области дежурными силами РЭБ сбили один БПЛА. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

При падении была повреждена стена промышленного здания. Как уточняют власти, незначительно. Люди не пострадали.

Тревога в связи с приблизившимися к границам региона вражескими дронами была объявлена в 21.47 вторника, 30 сентября. Отбой последовал в среду, 1 октября, в 7.47. В этот период сирены звучали в Россошанском и Кантемировском районах.

Прошлой ночью больше всего беспилотников — по восемь — сбили над Ростовской и Белгородской областями. Работало ПВО. Также атаке подверглась Саратовская область (три сбитых дрона) и Воронежская, уточнили в Минобороны.

