Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере области из-за атаки БПЛА произошел пожар и обесточены поселки

В Верхнедонском районе загорелась кровля на территории промобъекта. Также часть поселков по северу региона обесточены после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

Источник: Городской репортер

В ночь на 1 октября восемь БПЛА были уничтожены над Ростовской областью. Атаку дронов отразили Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районе.

Падения БПЛА привело к возгоранию здания на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе. Огонь потушен, люди не пострадали.

Кроме того, без электричества остались жители части поселений Верхнедонского и Шолоховского района. Свет в дома подают пока по резервной схеме энергоснабжения.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше