На севере области из-за атаки БПЛА произошел пожар и обесточены поселки

В ночь на 1 октября восемь БПЛА были уничтожены над Ростовской областью. Атаку дронов отразили Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районе.
Падения БПЛА привело к возгоранию здания на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе. Огонь потушен, люди не пострадали.
Кроме того, без электричества остались жители части поселений Верхнедонского и Шолоховского района. Свет в дома подают пока по резервной схеме энергоснабжения.
