В Самарской области спустя пару часов отменили опасность атаки БПЛА

Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки беспилотников в Самарской области отменили. Напомним, что ее объявляли утром 1 октября. А спустя два с лишним часа был объявлен отбой, сообщение об этом появилось в приложении МЧС около 09.40.

Никаких чрезвычайных происшествий, связанных с угрозой атаки БПЛА 1 октября, в регионе не произошло. Аэропорту Курумоч все это время работал в штатном режиме, задержек в расписании самолетов сейчас нет.

Некоторые самарцы во время действия предупреждения столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Ограничения вводят для повышения безопасности граждан и защиты объектов инфраструктуры. Для удобства жителей в Самаре создали сеть бесплатных точек с доступом к wi-fi.

