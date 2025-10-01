Ричмонд
В Ростовской области возобновила работу поврежденная БПЛА школа-интернат

Получившая повреждения в результате атаки БПЛА в ночь на 10 сентября Матвеево-Курганская специальная школа-интернат, с 1 октября возобновила учебный процесс.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.

Из-за падения осколков БПЛА в здание интерната были эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили двое работников учреждения. В школе были повреждены дверь запасного выхода и остекление.

Все поврежденные конструкции восстановлены. Учебный процесс продолжается в штатном режиме.

