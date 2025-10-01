В Ростовской области возобновила работу поврежденная БПЛА школа-интернат

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.
Из-за падения осколков БПЛА в здание интерната были эвакуированы 73 ребенка и воспитатели, легкие ранения получили двое работников учреждения. В школе были повреждены дверь запасного выхода и остекление.
Все поврежденные конструкции восстановлены. Учебный процесс продолжается в штатном режиме.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше