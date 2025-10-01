ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР

«В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии обнаружили в лесном массиве в районе населённого пункта Плещеевка два пункта управления беспилотниками ВСУ. По выявленным координатам был нанесён огневой удар расчётами 152-миллиметровых гаубиц “Мста-Б” и беспилотным летательным аппаратом “Молния-2”. Обе цели уничтожены», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что операторы БПЛА дивизии выявили замаскированный капонир со складом провизии для украинских подразделений в том же районе.
«По складу было нанесено прицельное поражение с применением БПЛА “Молния-2”, объект уничтожен», — дополнили в Минобороны.
В группировке подчеркнули, что подобные действия позволяют наносить ущерб инфраструктуре снабжения противника и лишать его передовые подразделения возможности эффективной обороны.