ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА и склад ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск в Донецкой народной республике уничтожили два пункта управления беспилотниками и склад провизии украинских войск на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии обнаружили в лесном массиве в районе населённого пункта Плещеевка два пункта управления беспилотниками ВСУ. По выявленным координатам был нанесён огневой удар расчётами 152-миллиметровых гаубиц “Мста-Б” и беспилотным летательным аппаратом “Молния-2”. Обе цели уничтожены», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что операторы БПЛА дивизии выявили замаскированный капонир со складом провизии для украинских подразделений в том же районе.

«По складу было нанесено прицельное поражение с применением БПЛА “Молния-2”, объект уничтожен», — дополнили в Минобороны.

В группировке подчеркнули, что подобные действия позволяют наносить ущерб инфраструктуре снабжения противника и лишать его передовые подразделения возможности эффективной обороны.

