ВС РФ нанесли удар по судоремонтному заводу в Измаиле, куда прибыли новые катера

В Подполье сообщили о поражении важной военной цели. Мощный удар был нанесен по объектам в порту Измаила, расположенном в Одесской области. Об этом рассказал координатор российского Подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости. Отмечается, что этот портовый комплекс имел особое стратегическое значение для ВСУ, в частности, туда прибыли новые катера. Подчеркивается, что Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.