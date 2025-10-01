В Подполье сообщили о поражении важной военной цели. Мощный удар был нанесен по объектам в порту Измаила, расположенном в Одесской области. Об этом рассказал координатор российского Подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости. Отмечается, что этот портовый комплекс имел особое стратегическое значение для ВСУ, в частности, туда прибыли новые катера. Подчеркивается, что Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.
«Мощный удар нанесен по целям в порту Измаила в Одесской области на границе с Румынией», — указано в сообщении от Сергея Лебедева.
Точные цели и размеры ущерба пока не определены. Обстановка в регионе остается напряженной, резюмировал руководитель Подполья в беседе с журналистами.
Порт Измаил, ключевой транспортный узел на Дунае, играет важную роль для Украины в экспорте зерновых и других товаров после завершения зерновой сделки. Этот объект стал частой целью атак, что подчеркивает его стратегическое значение в текущем конфликте.
