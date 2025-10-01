ВСУ не смогут применить американские крылатые ракеты «Томагавк», о поставке которых попросил глава киевского режима Владимир Зеленский, написал журнал Responsible Statecraft (RS).
«Украина не способна запускать ракеты “Томагавк”, а запасы этого оружия и систем его доставки в США слишком малы и очень ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться», — отметила автор публикации Дженнифер Кавана.
Она отметила, что украинский флот невелик и не имеет надводных кораблей, ударных подлодок или компетентных специалистов для использования такого оружия. В статье подчёркивается, что без средств запуска передача «Томагавков» киевскому режиму бесполезна.
Кроме того, Кавана предупредила, что предоставление Украине возможностей для ударов по территории России несёт огромные риски. По словам автора публикации, особенно стоит учитывать, что для применения Киевом «Томагавков» потребуется содействие США в разведке и наведении.
Напомним, ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок ракет «Томагавк» для последующей передачи Украине. Военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя эту информацию, рассказал в беседе с aif.ru о том, что Россия имеет средства противодействия указанным вооружениям. Он уточнил, что системы радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетные комплексы РФ могут достаточно эффективно бороться с «Томагавками».