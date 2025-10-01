RS: у Украины не получится применить ракеты «Томагавк»

Напомним, ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок ракет «Томагавк» для последующей передачи Украине. Военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя эту информацию, рассказал в беседе с aif.ru о том, что Россия имеет средства противодействия указанным вооружениям. Он уточнил, что системы радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетные комплексы РФ могут достаточно эффективно бороться с «Томагавками».