Кадры Свердловской области усилят ветеранами СВО

Повысить компетенции
«Это проект, направленный на развитие новых навыков и компетенций ветеранов спецоперации, формирование кадрового резерва из числа тех, кто на деле доказал готовность служить на благо Родины, — рассказал губернатор Денис Паслер. — Первый образовательный трек проходит в Сысерти. Финалистов ждет интенсивная программа: от основ государственного устройства до мастер-классов по проектному управлению и личностному росту. Наша цель — помочь им сформировать новую траекторию развития».
По словам одного из финалистов «Управленческих кадров Урала» Александра Карпова, проект поможет ему повысить компетенции, а также наметить перспективы для личного развития. Другой будущий управленец — житель Екатеринбурга Сергей Поляков — также уверен, что обучение принесёт ему новые знания.
Все вы — наш управленческий кадровый резерв. Государственные и муниципальные служащие каждый день «на передовой»: общаются с людьми, решают поставленные задачи, стремятся сделать жизнь людей лучше.
Глава регионального Минобра Светлана Тренихина добавила, что задача проекта — погрузить участников в качественную образовательную среду.
Напомним, что «Управленческие кадры Урала» — региональный аналог программы «Время героев».
Теория и практика
Между тем участники специальной военной операции в рамках шестого потока «Школы фермера» смогут изучить азы агробизнеса. Уже к декабрю они в числе 35 выпускников проекта разработают бизнес-планы, которые смогут реализовать в своих крестьянско-фермерских хозяйствах. Программа текущего года включает новый раздел — рыбоводство.
Старт шестому потоку «Школы фермера» дал и.о. первого заместителя губернатора Алексей Шмыков: «Проект даёт новые знания и практические навыки для успешной работы и эффективного управления своим хозяйством — как начинающим, так и уже опытным фермерам. Впервые в проект пришли сразу семь участников СВО. Рыбоводство востребовано в нашем регионе. Мы готовы оказать им поддержку в создании своих фермерских хозяйств и ждём на следующий год заявки на гранты “Агростартап” и “Агромотиватор”.
Участники «Школы фермера» пройдут интенсивный курс теории на базе Уральского государственного аграрного университета, а практику — на сельхозпредприятиях. По итогам защиты студенты смогут получить диплом государственного образца.
Ранее глава региона сообщал, что в 2025 году на гранты «Агромотиватор» для участников СВО будет направлено 13 млн рублей. Этими деньгами фермеры смогут покрыть до 90% своих расходов. Ключевым условием для получения гранта является производство сельхозпродукции: молока, мяса, птицы, плодовой продукции.
Льготу продлят
Сегодня в Свердловской области реализуется целый ряд мер поддержки участников СВО. В частности, бойцы были освобождены от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Губернатор Денис Паслер поддержал идею продлить эту налоговую льготу ещё на три года (до 2028 года включительно), а также расширить её действие на автомобили до 250 л. с. Проект закона будет внесён в ЗакСО в порядке законодательной инициативы.
А с 1 по 2 октября 2025 года семнадцать свердловчан примут участие в первых окружных сборах ветеранов СВО в Челябинске. Главная цель мероприятия — обмен опытом между представителями разных территорий и создание эффективной программы по вопросам помощи в адаптации ветеранов.