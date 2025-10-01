Кадры Свердловской области усилят ветеранами СВО

Сегодня в Свердловской области реализуется целый ряд мер поддержки участников СВО. В частности, бойцы были освобождены от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Губернатор Денис Паслер поддержал идею продлить эту налоговую льготу ещё на три года (до 2028 года включительно), а также расширить её действие на автомобили до 250 л. с. Проект закона будет внесён в ЗакСО в порядке законодательной инициативы.