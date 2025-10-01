Ричмонд
В Усть-Куте простились с военнослужащими, которые героически погибли в зоне СВО

19 января не стало Евгения Хвостова в возрасте 45 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте простились с военнослужащими, которые героически погибли в зоне специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Усть-Кута, 19 января не стало Евгения Хвостова в возрасте 45 лет.

— 29 сентября простились с Максимом Гордиевским, который погиб при выполнении боевых задач 27 апреля 2025 года, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

50-летнего Валерия Лапина не стало 27 января 2024 года. Родные и близкие простились с ним 30 сентября. А 1 октября попрощались с Юрием Морозовым, который защищал Родину в свои 28 лет. Администрация Усть-Кута выразила соболезнования всем семьям, которым пришлось столкнуться с потерей своих защитников.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что сварщик Владимир Долгов из Иркутской области вошел в пятерку лучших в стране.