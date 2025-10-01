В Усть-Куте простились с военнослужащими, которые героически погибли в зоне СВО

50-летнего Валерия Лапина не стало 27 января 2024 года. Родные и близкие простились с ним 30 сентября. А 1 октября попрощались с Юрием Морозовым, который защищал Родину в свои 28 лет. Администрация Усть-Кута выразила соболезнования всем семьям, которым пришлось столкнуться с потерей своих защитников.