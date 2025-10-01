Николай Балтухаев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения СВО погиб Николай Балтухаев из Эхирит-Булагатского района. В марте 2025 года мужчина заключил контракт с министерством обороны, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра района Геннадия Осодоева.
Николай родился 24 марта 1973 года в Магадане. Там же окончил школу. В 1991 году его призвали на срочную службу, которую он проходил в ВМФ. В это время он получил известие о смерти матери и был отозван.
После остался в селе Олой у двоюродного брата, устроился на работу в совхозе. У него остались жена и двое детей.