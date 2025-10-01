В Жигаловском районе Приангарья простились с погибшим участником СВО

В 1991 году Эдуард Владимирович женился и вместе с семьёй переехал в Зеленогорск Красноярского края. Он работал на заводе «Сибволокно», где получил травму позвоночника. Вернувшись в посёлок Жигалово, Эдуард Купряков восстановился и отказался от получения инвалидности. В 2009 году он окончил курсы бурильщика капитального ремонта скважин и длительное время работал в этой сфере.