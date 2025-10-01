В Жигаловском районе Приангарья простились с погибшим участником СВО

Военнослужащий из Жигаловского района Иркутской области Эдуард Купряков погиб в зоне проведения СВО при выполнении боевых задач. С мужчиной простились сегодня, 1 октября, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации МО, Эдуард Владимирович родился 9 января 1970 года. Он окончил школу в 1987 году, после поступил в Красноярский техникум на математический факультет. На службе в армии в Тобольске молодой человек получил квалификацию радиотелеграфиста. После он работал шофёром в МПМК.
В 1991 году Эдуард Владимирович женился и вместе с семьёй переехал в Зеленогорск Красноярского края. Он работал на заводе «Сибволокно», где получил травму позвоночника. Вернувшись в посёлок Жигалово, Эдуард Купряков восстановился и отказался от получения инвалидности. В 2009 году он окончил курсы бурильщика капитального ремонта скважин и длительное время работал в этой сфере.
Мужчина заключил контракт с минобороны РФ 25 июня 2025 года и отправился в зону проведения СВО.