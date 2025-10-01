Ричмонд
Контрактник из Волгоградской области Николай Богданов погиб в бою

Он выполнял боевое задание в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

В Новоаннинском районе Волгоградской области состоится церемония прощания с 39-летним контрактником Николаем Богдановым, погибшим при исполнении задач в ходе специальной военной операции.

В ноябре 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, имея за плечами опыт участия в боевых действиях во второй Чеченской войне, где проходил службу в качестве снайпера-разведчика.

Земляки в популярном районном паблике написали, что на момент гибели Николай Васильевич занимал должность старшего механика-водителя и неизменно добросовестно исполнял свой воинский долг.

27 февраля во время наступления на позиции противника в районе Белогоровки на территории Украины он героически пал в бою.

У него остались жена, две несовершеннолетние дочери, братья и сестры.