ВС РФ освободили село Вербовое в ДНР
«Север» атакует в Сумской и Харьковской областях
Подразделения «Севера» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении российские военные атаковали две механизированные и мотопехотную бригады ВСУ в районах трех населенных пунктов.
Потери ВСУ за сутки составили: до 145 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, склад материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Бойцы поразили шесть бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка, Купянск Харьковской области и Александровка, Новоселовка, Ямполь и Яцковка ДНР.
Противник потерял свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Также ВС РФ уничтожили две станции РЭБ, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и шесть складов боеприпасов.
«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение
Российские военные поразили формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Иванополье, Константиновка, Пазено, Плещеевка, Северск и Черкасское ДНР.
Потери противника: до 305 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», пять складов боеприпасов и горючего.
«Центр» занял более выгодные рубежи и позиции
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 17 бригадам и штурмовому полку ВСУ, а также двум бригадам морской пехоты и бригаде нацгвардии в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований за сутки: более 480 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак» и три пикапа.
«Восток» продолжил продвижение в глубину обороны противника
Бойцы группировки освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области. Также нанесли поражение формированиям двум бригадам ВСУ в районах Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки Запорожской области.
Потери противника: до 315 военнослужащих, боевая бронированная машина и 11 автомобилей.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Приморское, Степногорск и Степовое Запорожской области.
Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.