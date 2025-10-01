Главное из брифинга Минобороны 1 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Подразделения «Севера» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении российские военные атаковали две механизированные и мотопехотную бригады ВСУ в районах трех населенных пунктов.